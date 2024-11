Le soldat Camavinga tombe au combat

Real Madrid vs Getafe

Le Real a connu des premiers mois de saison 2024-25 difficiles, et cela s'est poursuivi mercredi avec une défaite 2-0 à Liverpool.

Pour couronner le tout, Eduardo Camavinga a désormais rejoint la liste croissante des joueurs blessés après avoir souffert d'un problème aux ischio-jambiers pendant la seconde mi-temps à Anfield.

Camavinga a rejoint Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Aurelien Tchouameni, Rodrygo Goes et Vinicius Junior dans la salle médicale, alors que l'effectif de Carlo Ancelotti continue d'être réduit à néant. Le manque de profondeur devient un gros problème pour le Real Madrid, mais malgré cela, Diario AS affirme qu'il n'y a toujours pas de plans pour des recrutements lors du prochain mercato hivernal.

L'article continue ci-dessous

2019 a été la dernière fois que le Real Madrid a fait un recrutement en janvier, et malgré les problèmes évidents du club, il semble peu probable que cette séquence de six ans soit interrompue. Il reste à voir si les dirigeants des clubs finiront par regretter cette décision.