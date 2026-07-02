Le Sénégal échoue à égaler les exploits du Maroc face aux équipes européennes

La sélection sénégalaise a quitté la Coupe du monde 2026 de façon dramatique, battue 3-2 en prolongation par la Belgique mercredi soir au stade de Seattle (États-Unis), lors des seizièmes de finale.

Les « Lions de la Teranga » deviennent ainsi la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à être éliminée des phases finales après avoir mené de deux buts jusqu’à la 85^e minute, lors de l’un des matchs les plus passionnants du tournoi.

Lire aussi

« Le plus absurde »… Comment la presse iranienne a-t-elle commenté le match nul entre l’Algérie et l’Autriche ?

Messi creuse l’écart avec Cristiano Ronaldo en Coupe du monde

Les Sénégalais demeurent en outre en difficulté face aux formations européennes : il s’agit de leur cinquième défaite consécutive contre des représentants du Vieux Continent, avec trois buts encaissés lors de chacun des quatre derniers affrontements.

Globalement, les sélections africaines n’ont remporté que quatre victoires en 18 confrontations avec des équipes européennes en phase à élimination directe de la Coupe du monde, dont trois pour le Maroc et une pour le Sénégal, d’après les données du site français « stats foot ».

La rencontre semblait échapper aux Sénégalais, mais la Belgique a soudainement réagi en inscrivant deux buts coup sur coup par Romelu Lukaku puis Youri Tielemans (86^e et 89^e), ramenant le score à 2-2.

La rencontre est alors allée en prolongation, au cours de laquelle les Diables Rouges ont arraché la victoire in extremis : Youri Tielemans a obtenu puis transformé un penalty à la 120^e+5 minute.

Grâce à ce succès, les Belges se qualifient pour les huitièmes de finale et défieront le vainqueur du match États-Unis-Bosnie-Herzégovine.



