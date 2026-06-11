Le sélectionneur du Maroc lance un défi avant d’affronter le Brésil

Mohamed Wahbi, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a affirmé que son groupe aborde avec confiance et de grandes ambitions le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 face au Brésil, indiquant que tous les joueurs sont prêts sur les plans physique, tactique et mental.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront la phase finale de la Coupe du monde 2026, à laquelle participeront 48 équipes pour la première fois dans l’histoire de la compétition, du 11 juin au 19 juillet.

« Nous mesurons l’ampleur de la tâche face à une sélection brésilienne au palmarès éminent, mais nous croyons fermement en nos joueurs et en leur capacité à livrer une performance à la hauteur des ambitions du football marocain », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le journal marocain Al-Mountakhab.

Il a ajouté : « Nous avons suivi un stage de préparation intensif axé sur les plans physique, tactique et mental, et les joueurs sont aujourd’hui parfaitement prêts pour ce grand rendez-vous. Tout le monde est conscient de l’importance du premier match de la Coupe du monde. »

Le sélectionneur marocain a poursuivi : « Notre groupe, homogène et composé de joueurs professionnels qui évoluent au plus haut niveau, a les moyens de rivaliser avec les meilleures nations. Nous aborderons la rencontre face au Brésil avec l’intention de gagner, tout en respectant pleinement notre adversaire. »

Wahbi a souligné : « La sélection marocaine n’est pas venue à la Coupe du monde simplement pour participer, mais dans le but d’obtenir des résultats positifs et de défendre avec force les chances de l’équipe dans cette édition historique de la compétition. »

Il a conclu : « Nous respectons le Brésil, mais le football se joue sur le terrain. Nous ferons tout pour rendre heureux les supporters marocains qui nous suivent partout et nous défendrons avec combativité l’honneur du football marocain. »