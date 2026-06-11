Le sélectionneur du Canada annonce une mauvaise nouvelle concernant sa star incontestée, Alphonso Davies

Le Canada sera privé d’Alphonso Davies pour son match d’ouverture de la Coupe du monde, a confirmé le sélectionneur Jesse Marsch lors d’une conférence de presse relayée par The Athletic. La star des Canucks, toujours en phase de convalescence, pourrait également manquer les prochaines rencontres.

Le latéral gauche n’a plus joué depuis le 6 mai, date à laquelle son club, le Bayern Munich, n’a pas réussi à remonter sa défaite initiale 5-4 en demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (1-1).

L’arrière gauche a bien disputé l’intégralité de la rencontre, mais a ressenti une douleur aux ischio-jambiers après la rencontre. Pour lui laisser le temps de récupérer, il n’a pas pris part à la première semaine de préparation de l’équipe canadienne.

Depuis, son état est évalué quotidiennement par le staff médical du coorganisateur de la Coupe du monde. Le latéral gauche manquera donc le match d’ouverture contre la Bosnie-Herzégovine, vendredi.

Il pourrait aussi manquer les autres rencontres du groupe, mais le sélectionneur reste prudent. « Nous avons effectué une IRM hier (mercredi) », indique-t-il.

« L’IRM a montré des signes très positifs : il récupère incroyablement bien, presque complètement. Nous allons bientôt augmenter l’intensité. Comme toujours, il fait preuve d’une grande capacité de récupération après une blessure musculaire. »

Pour accélérer son retour, il suit un programme individualisé avec son kinésithérapeute personnel, Matthias Blankenburg, dont la présence est saluée par Marsch.

« Nous sommes optimistes : nous pourrons accélérer le processus avec Davies dans les prochains jours et lui offrir l’occasion d’apporter sa contribution », a déclaré Marsch.

Reste à déterminer jusqu’où Marsch acceptera de prendre un risque avec un joueur souvent blessé ces dernières années : Davies s’était déchiré les ligaments croisés en mars 2022, puis avait enchaîné les lésions musculaires.

Après l’ouverture contre la Bosnie, le Canada, dans le groupe B, rencontrera encore le Qatar le 19 juin puis la Suisse le 24 juin.