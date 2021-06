Le sélectionneur de la Hongrie dézingue Ronaldo

Le coach de la Hongrie, Marco Rossi, s'en est pris à un Cristiano Ronaldo "agaçant".

Cristiano Ronaldo a été informé que s'il restait un "grand champion", il pouvait également être "agaçant", le coach de la Hongrie, Marco Rossi, accusant la superstar portugaise d'aller trop loin dans la célébration des buts.

Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or est devenu, grâce à ses efforts à l'Euro 2020, le meilleur buteur international de tous les temps.

Deux de ces buts ont eu lieu lors d'une victoire 3-0 sur la Hongrie, Rossi étant déçu de voir le joueur de 36 ans célébrer un penalty aussi ostensiblement.

Rossi s'en est d'ailleurs plaint dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : "Ronaldo est un grand champion mais parfois il peut être ennuyeux."

"Après le penalty contre nous, il a célébré comme s'il avait marqué en finale. Les gens remarquent ces choses."

L'article continue ci-dessous

La star de la Juventus est désormais au même niveau que l'icône iranienne Ali Daei en tête des classements internationaux et pourrait ajouter un autre record à sa collection sans cesse croissante lorsque le Portugal affrontera la Belgique lors des 8es de finale de l'Euro 2020 dimanche.

La Hongrie ne figurera pas dans les huitièmes de finale de la compétition, les courageux outsiders manquant de peu la qualification du soi-disant "Groupe de la mort". Ils ont perdu contre le Portugal lors de leur match d'ouverture, mais ont ensuite tenu en échec la France et l'Allemagne et se sont qualifiés jusqu'aux six dernières minutes de la rencontre face l'équipe de Joachim Low.

"J'ai dormi un maximum de 15 minutes hier soir et c'est bizarre. Je n'aurais jamais pensé qu'un match nul avec l'Allemagne me laisserait avec ça sentiment. Je sais que nous étions bons mais je suis désolé."