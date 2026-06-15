Le sélectionneur de la Belgique rappelle que « l’Égypte n’est pas la Tunisie »

Rudi Garcia, le sélectionneur français de la Belgique, a déclaré que son équipe visait la première place du groupe 7. pour y parvenir, nous devons obtenir un résultat positif lundi face à l’Égypte lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 à Seattle, aux États-Unis», qualifiant les Pharaons de « concurrent direct » et mettant en garde contre toute sous-estimation de l’adversaire malgré les récentes victoires en matchs amicaux contre la Croatie et la Tunisie (5-0).

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « Que nous gagnions ou que nous perdions, rien ne sera décidé ; c’est comme un mini-championnat de trois matchs, chaque rencontre compte… L’Égypte est un concurrent direct », rappelant la difficulté de ce « premier match test de la Coupe du monde », tout en reconnaissant les ambitions élevées de son équipe après la nette amélioration de son niveau ces derniers temps.

Il a également insisté sur la nécessité de s’adapter à un contexte bien différent de celui des récents matchs amicaux, rappelant : « L’Égypte n’est pas la Tunisie. Un match amical à Bruxelles n’a rien à voir avec une rencontre d’ouverture de Coupe du monde à l’autre bout du monde. »