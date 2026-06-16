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Hussein Hamdy

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Le sélectionneur de l'Iran affirme : « Nous sommes l'équipe la plus persécutée de la Coupe du monde. »

A. Ghalenoei
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Un parcours semé d’embûches

Amir Qalinoi, le sélectionneur iranien, a estimé que son équipe était « peut-être la plus persécutée de toute la Coupe du monde ». Il réagissait après avoir dû quitter précipitamment Los Angeles pour regagner son camp de base à Tijuana, au Mexique, sitôt son match d’ouverture disputé.

Les Iraniens ont entamé leur parcours dans la Coupe du monde 2026 par un match nul 2-2 face à la Nouvelle-Zélande au SoFi Stadium, dans une rencontre à forts enjeux politiques, au terme d’une préparation décrite comme la plus tendue de l’histoire de la compétition.

Dès le début de la conférence de presse d’après-match, il a manifesté son vif mécontentement, regrettant la modification de dernière minute du programme de voyage qui a contraint le groupe à repartir aussitôt pour le Mexique.

Le camp de base de la sélection avait déjà été déplacé de l’Arizona à Tijuana peu avant le début de la compétition, bien que les trois matches de groupe se jouent sur sol américain.

Initialement, la délégation iranienne devait se rendre aux États-Unis deux jours avant chaque match et en repartir le lendemain.

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Mais le programme a été modifié : la délégation iranienne n’a rejoint Los Angeles que dimanche, avant de voir, après la rencontre de lundi, ses plans de voyage à nouveau bouleversés.

« Nous avons passé beaucoup trop de temps dans les avions, sans même pouvoir récupérer », a déploré Qalinoi en conférence de presse. « Après le match, on nous a ordonné de repartir immédiatement. »

Le sélectionneur a poursuivi : « La récupération est un facteur clé, or on nous a ordonné de regagner notre camp de Tijuana ; cette décision nous laisse extrêmement insatisfaits. »

« Je pense que notre équipe est peut-être la plus malmenée de toute la Coupe du monde », a-t-il ajouté en conférence de presse.

Qalinoï n’a pas précisé qui avait ordonné le départ immédiat de la délégation lundi soir.

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