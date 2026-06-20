Le sélectionneur de l'Écosse a vivement critiqué l'arbitrage tout en exprimant son admiration pour le Maroc : « Cette équipe est capable d'un nouvel exploit. »

Steve Clarke, le sélectionneur de l’Écosse, a exprimé sa « profonde déception » après la défaite 1-0 contre le Maroc en Coupe du monde, estimant que son équipe a été lésée par les décisions arbitrales. Il a vivement regretté que le Marocain Issa Diop n’ait pas été expulsé pour sa faute sur Che Adams en première période, alors que l’attaquant se dirigeait vers le but.

« J’ai été déçu par la faute de Diop sur Adams, qui était le dernier défenseur sur le terrain », a déclaré Clark à la BBC après le match. « À mon avis, Chi Adams était en position idéale pour se retrouver seul face au gardien. Un autre jour, ce genre de décisions aurait pu être prises. »

En conférence de presse, il a poursuivi : « Après la rencontre, tout le monde évoquait le cas de Scott McTominay, alors que, selon moi, la faute de John McGinn méritait également d’être sanctionnée. Chi Adams était le dernier défenseur sur le terrain, il avait l’occasion de se retrouver seul face au gardien, mais l’arbitre a opté pour un carton jaune, et l’arbitre assistant vidéo a confirmé sa décision. On ne peut rien y faire. »

Il a également pointé le départ trop prudent de son équipe : l’Écosse a concédé l’unique but de la rencontre au bout de seulement 69 secondes, lorsque Ibrahim Díaz a transpercé la défense d’une longue passe pour servir Ismaël Sibari, récemment transféré au Bayern Munich, dont la frappe puissante a fait mouche.

« J’aurais aimé qu’on puisse recommencer à zéro, a-t-il admis. On a encaissé un mauvais but, on a essayé de rattraper le coup et on a laissé les attaquants s’en donner à cœur joie en début de match. Ils ont fait preuve de dynamisme et de créativité. »

Concernant la rencontre à venir face au Brésil, le 24 juin à Miami, Clark a tranché : « Je laisse les joueurs ruminer cette défaite pendant 48 heures, car ils n’aiment pas perdre. Nous allons nous reposer, récupérer, puis nous reviendrons dans la compétition : les matchs ne vont pas se faciliter. »

Malgré la défaite, Clark a exprimé son admiration pour la sélection marocaine, qu’il estime capable d’aller loin dans la compétition : « Je pense que l’équipe du Maroc ira loin – elle possède des joueurs et des qualités qui, selon moi, lui permettront d’atteindre au moins les demi-finales. »

L’Écosse conserve malgré tout un espoir de qualification pour les huitièmes de finale, mais elle devra probablement battre le Brésil lors d’un match annoncé comme l’un des plus ardus de la phase de groupes.