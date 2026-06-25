Le sélectionneur argentin va-t-il opter pour la stratégie la plus risquée face à la Jordanie ?

L’incertitude règne encore sur la disponibilité d’Emiliano Martínez à la veille du match amical très attendu entre l’Argentine et la Jordanie. Les « Albicelestes », déjà assurés de terminer en tête de leur groupe, devraient largement modifier leur onze de départ.

Le portier d’Aston Villa, qui se remet d’une fracture au majeur subie lors de la finale de la Ligue Europa, est encore dans une course contre la montre pour être opérationnel. Bien que son rétablissement soit qualifié d’« exemplaire » par le staff technique, Lionel Scaloni pourrait tout de même le préserver afin d’éviter toute récidive ou surcharge.

Selon le quotidien espagnol AS, si le staff décidait de l’écarter, Juan Musso, le portier de l’Atlético de Madrid, serait alors le premier choix pour garder les cages. Muso, qui vient de vivre « la meilleure saison de sa carrière » selon les observateurs, a consolidé son statut de doublure fiable, capable de suppléer Martínez lors de la Coupe du monde.

Des rotations en perspective… avec Messi

L’Argentine, déjà assurée de terminer en tête de son groupe, devrait procéder à de nombreux changements : Valentin Barco, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone et Flaco López sont attendus dans le onze. Nico Paz et Marcos Senesi pourraient également entrer en jeu dès le coup d’envoi ou en cours de match.

Quant à Lionel Messi, fraîchement âgé de 39 ans, sa présence est devenue « incontournable ». Le capitaine historique de la compétition, actuellement en tête du classement des buteurs avec cinq réalisations, devrait être aligné contre la Jordanie, même si son statut de titulaire reste à confirmer. Selon son entourage, sa quête de nouveaux records justifierait sa présence, malgré les débats sur la nécessité de le préserver.