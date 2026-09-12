Le club Al-Taawoun a officiellement annoncé le limogeage de son entraîneur Zarko Lazetic de ses fonctions, à la suite de la lourde défaite face à Al-Hilal sur le score de six buts à zéro, lors du match qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League.

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La décision de la direction d'Al-Taawoun est intervenue après le début catastrophique de l'équipe lors de la saison en cours, elle qui n'a réussi à remporter aucune victoire au cours des 7 premières journées, se contentant de récolter seulement 3 points, dans l'un de ses pires débuts de l'histoire de ses participations à la Roshn League.

Au cours de ces sept matches, Al-Taawoun a concédé 4 défaites, contre 3 nuls, sans parvenir à décrocher la moindre victoire, poursuivant ainsi son hémorragie de points avant que ne survienne la défaite sur ce score de six buts à zéro face à Al-Hilal, accentuant la pression sur le staff technique.

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La défaite face à Al-Hilal a constitué le dernier coup dans le parcours de Lazetic avec Al-Taawoun, l'équipe ayant affiché un visage faible et encaissé 6 buts en un seul match, dans un contexte de nette supériorité d'Al-Hilal à tous les niveaux tout au long de la rencontre.

Après le match, Lazetic a reconnu le grand écart entre les deux équipes, déclarant : « Il est difficile de dire quelque chose, nous félicitons l'adversaire, ils ont été un million de fois meilleurs que notre équipe et dans tous les domaines du football, c'est tout ce que j'ai à dire », une déclaration qui reflète l'ampleur de la difficulté de cette confrontation pour son équipe.

Avec le limogeage de Lazetic, Al-Taawoun entame une nouvelle étape à la recherche d'un entraîneur capable de remettre l'équipe sur le chemin des victoires, après avoir payé le prix de son début poussif et de sa cuisante défaite face à Al-Hilal, faisant de la correction de la trajectoire le défi le plus important pour la direction du club durant la période à venir.