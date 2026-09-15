La rencontre entre Al-Nassr et Al-Aïn n'avait pas encore commencé, mais l'ambiance s'est enflammée très tôt dans les tribunes du stade Hazza bin Zayed, après que les supporters du club émirati ont choisi de provoquer le Portugais Cristiano Ronaldo d'une manière familière aux supporters des clubs rivaux depuis des années.

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Al-Nassr se déplace chez Al-Aïn ce mardi soir, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, mais les supporters du club émirati ont tenté de mettre Ronaldo sous pression dès l'échauffement, en commençant à scander le nom de son rival argentin Lionel Messi.

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Pendant l'échauffement, Ronaldo s'est tourné vers les tribunes qui scandaient le nom de Messi, avant de se diriger vers les supporters en désapprouvant ce qui se passait, et il a continué à les applaudir dans une tentative de gérer les chants à sa manière, sans entrer dans une altercation avec eux.

Il semble que les supporters d'Al-Aïn connaissaient bien la manière de provoquer la star portugaise, d'autant que la comparaison entre lui et Messi est restée l'un des moyens de provocation les plus courants tout au long de sa longue carrière, que ce soit sur les pelouses européennes ou durant son expérience actuelle en Arabie saoudite.

Mais la scène ne s'est pas arrêtée à Ronaldo, après que le Sénégalais Sadio Mané s'en est mêlé, faisant du nom de Messi la cause d'une situation étonnante durant les minutes précédant le coup d'envoi de la rencontre.

Quelques secondes après la réaction de Ronaldo face aux supporters, Mané s'est dirigé vers les tribunes, apparaissant énervé et demandant aux supporters de cesser les chants visant le capitaine d'Al-Nassr, dans une scène qui a révélé une solidarité évidente du joueur sénégalais envers son coéquipier.

La réaction de Mané n'avait rien de surprenant, d'autant que les chants ne lui étaient pas adressés, mais visaient précisément Ronaldo, que les supporters adverses ont l'habitude de tenter de provoquer en évoquant le nom de Messi, son rival historique dans les débats du football mondial.

Ainsi, Messi, totalement absent de la rencontre, est devenu l'un des protagonistes de la scène avant le coup d'envoi, après que son nom a d'abord provoqué Ronaldo, puis poussé Mané à intervenir pour faire cesser les chants.