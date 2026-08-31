Le secret derrière le retard de l'arrivée de Riyad Mahrez à Al-Shabab saoudien

Malgré les informations qui, ces derniers jours, ont fait état d'un rapprochement entre l'Algérien Riyad Mahrez, ancien ailier d'Al Ahli, et un transfert vers Al Shabab, l'affaire n'a pas encore été officiellement bouclée, un nouveau rebondissement se dressant désormais devant l'annonce de l'arrivée du joueur dans les rangs des « Lions ».

Des rapports de presse avaient indiqué qu'Al Shabab et Mahrez étaient parvenus à un accord sur l'ensemble des détails du nouveau contrat, à l'issue de l'aventure de la star algérienne avec Al Ahli, rendant son transfert vers le club très proche, avant que l'annonce officielle ne soit reportée en raison de développements liés à la liste des étrangers du club.

À lire aussi : des milliards et un fair-play financier propre, le choc de Benzema et l'attaque en or embarrassent Al Hilal !

Selon ce qu'a rapporté l'émission « Nadina », l'obstacle actuel au transfert de Mahrez vers Al Shabab réside dans le fait que le Belge Yannick Carrasco n'a pas quitté les rangs de l'équipe, alors que des démarches et des accords sont en cours entre Al Shabab et Al Ittihad concernant le transfert du joueur belge vers « Al Amid ».

Les deux parties travaillent à finaliser les détails de l'opération de transfert de Carrasco vers Al Ittihad, considérée comme l'étape qui ouvrira la voie à Al Shabab pour boucler son engagement avec Mahrez et l'enregistrer officiellement dans sa liste pour la nouvelle saison.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie dans les forums de « Kooora »

Ainsi, l'avenir de Mahrez avec Al Shabab est désormais directement lié au sort de Carrasco, bien que l'accord entre le joueur algérien et le club semble finalisé et qu'il n'y ait plus de problème concernant les conditions personnelles ou les détails du contrat entre les deux parties.

Ces développements interviennent à un moment où Al Shabab recherche un renfort offensif de poids qui lui offrirait davantage de solutions, tandis que Mahrez représente une recrue de premier ordre au vu de sa grande expérience et de sa capacité à faire la différence, ce qui pousse le club à tenir à finaliser son transfert dans les plus brefs délais.

La situation devrait se clarifier dans les prochaines heures avec l'avancée des négociations entre Al Shabab et Al Ittihad au sujet de Carrasco, car la réussite du transfert du joueur belge vers « Al Amid » lèvera le dernier obstacle devant Mahrez.

Ainsi, l'équation du transfert de Mahrez vers Al Shabab est devenue claire : le départ de Carrasco d'abord, puis l'annonce de l'arrivée de la star algérienne, dans l'attente de ce que donneront les négociations entre les deux clubs durant la période restante du marché des transferts.