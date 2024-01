Le secret de Messi pour remporter une nouvelle Coupe du monde

Pour Mario Kempes, le passage aux Etats-Unis peut aider Lionel Messi à remporter une nouvelle Coupe du monde.

Messi, octuple Ballon d’Or, a fait ses adieux au football européen à l’été 2023, après des passages mémorables au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain. Il a choisi de poursuivre le rêve américain, David Beckham et le conseil d’administration de l’Inter Miami l’ayant attiré en Floride. Messi a souffert d’une blessure aux États-Unis, mais il a plus de titres de gloire à son actif – il a inspiré un triomphe en Coupe des Ligues – et il est considéré comme jouant à un niveau qui l’empêchera d’être poussé à bout à l’âge de 36 ans.

Kempes, qui a remporté la Coupe du monde en 1978 et a vu Messi imiter ces exploits à Qatar 2022, a expliqué à Infobae pourquoi un départ pour l’Amérique peut aider à prolonger les carrières les plus prestigieuses : « Je ne peux rien recommander, il est plus âgé et sait ce qu’il fait. Je pense qu’il a raison de venir jouer aux États-Unis – ici, il sera beaucoup plus calme, il aura plus de temps pour jouer qu’en Europe, qui est plus compliqué, et peut-être qu’il pourra participer à l’autre Coupe du monde. Mais la préparation sera totalement différente à cause de l’adrénaline que l’on peut avoir en Europe, même si ici la ligue va amener de plus en plus de joueurs des divisions puissantes« .

La présence de Messi en MLS devrait attirer d’autres grands talents aux États-Unis, comme Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez, qui l’ont déjà rejoint à Miami. Il se prépare actuellement pour la saison 2024, avec des rencontres amicales contre des clubs comme Newell’s Old Boys et Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.