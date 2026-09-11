L'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a exprimé sa satisfaction après la victoire remportée par le club face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, ce vendredi soir, dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League, affirmant que son équipe méritait de récolter les trois points.

Wissing a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Nous avons signé une victoire méritée et progressé au classement, ce qui me réjouit assurément, mais je suis déçu d'avoir encaissé un but. Le plus important, c'est la victoire et la récolte des trois points », en référence à son désir de remporter des succès tout en préservant la solidité défensive.

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L'entraîneur allemand a salué le niveau affiché par ses joueurs tout au long de la rencontre, affirmant qu'Al-Ittihad avait présenté un visage fort sur le plan tactique, ce qui a aidé l'équipe à imposer son style et à décrocher la victoire face à Al-Faisaly.

Wissing a ajouté : « Les joueurs ont affiché un haut niveau de discipline tactique, et nous misons sur la rotation entre les matches face à un calendrier chargé et à la présence d'autres échéances », précisant que la politique de rotation constitue une partie essentielle de son plan pour gérer la densité des matches.

L'entraîneur d'Al-Ittihad a évoqué les résultats positifs obtenus par l'équipe ces derniers temps, se disant heureux de la poursuite de sa série sans défaite dans les compétitions disputées par le club durant la période écoulée, que ce soit en championnat ou en Coupe du Roi.

Il a déclaré : « Je suis satisfait que l'équipe n'ait pas connu la défaite lors des dernières journées de championnat et de la Coupe du Roi, et je m'y attendais », soulignant que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais découlent du travail continu au sein de l'équipe.

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Wissing a conclu ses propos en affirmant qu'Al-Ittihad n'avait pas encore atteint son meilleur niveau, insistant sur la poursuite du processus de progression : « Nous continuons à progresser et nous nous concentrons sur les aspects techniques et mentaux », un message clair montrant que l'entraîneur allemand fixe à son équipe des objectifs qui dépassent les résultats actuels.