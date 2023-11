Le scénario qui qualifierait le PSG dès ce mardi soir

Le PSG peut se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions dès ce mardi, à une condition.

Le Paris Saint-Germain reçoit Newcastle ce mardi soir dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des Champions. C’est un match crucial pour les deux équipes et encore plus pour les Magpies qui jouent leur survie dans la compétition. Du côté du PSG, une contre-performance réduire encore plus les chances du club de retrouver les phases finales de la C1. Un scénario que les hommes de Luis Enrique devraient éviter à tout prix et peut-être même valider leur qualification avant la dernière journée des phases de poules.

Le PSG qualifié dès ce soir si…

A une journée de la fin des phases de groupes, le PSG peut déjà valider sa qualification. Deuxième du groupe F à un point du Borussia Dortmund (1er, 7 pts), le Paris Saint-Germain (6 pts), a besoin d’une victoire pour se qualifier dès ce soir. Mais pas que. En plus de gagner contre Newcastle, les Franciliens doivent compter sur une défaite ou un nul de l’AC Milan, bourreau du PSG lors de la journée précédente, contre le Borussia Dortmund. Si ce scénario se produit, les hommes de Luis Enrique auront ainsi 9 points et le Borussia Dortmund, 10 points en cas de victoire ou 8 points en cas de nul. Avec respectivement 4 points et 5pts ou 6pts selon le scénario, Newcastle et l’AC Milan ne pourront plus rattraper le PSG au classement.

PSG, maître à domicile

Le Paris Saint-Germain n’a remporté aucun de ses matchs à l’extérieur en Ligue des Champions cette saison. Les Franciliens se sont inclinés en Angleterre (4-1 contre Newcastle) et en Italie (2-1 contre l’AC Milan). Par contre, le club de la capitale fait un sans-faute à domicile avec deux victoires en autant de matchs (2-0 contre Dortmund et 3-0 contre l’AC Milan). Des statistiques qui partent en faveur du PSG qui affronte Newcastle ce soir au…Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont certainement envie de poursuivre leur invincibilité à domicile et surtout, d’offrir la qualification à leur public.