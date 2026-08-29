Le scénario de 1974 replonge Tottenham dans l'inquiétude

Tottenham Hotspur a plongé dans une crise précoce en ce début de nouvelle saison de Premier League, après avoir concédé sa deuxième défaite consécutive face à Newcastle United sur le score de 2-0, samedi soir, restant ainsi sans point ni but après les deux premières journées.

Le club londonien a chuté à la dernière place du classement, tandis que Newcastle a porté son total à 4 points et est remonté à la troisième place.

Ce début a ravivé l'inquiétude des supporters des Spurs, après avoir échappé au danger de la relégation la saison dernière, en raison d'un scénario qui ne s'était pas reproduit depuis la saison 1974-75, lorsque l'équipe avait perdu ses deux premiers matches de championnat sans marquer le moindre but, selon le réseau Opta.









Tottenham et son entraîneur Roberto De Zerbi font désormais face à un test précoce pour retrouver leur équilibre, dans un contexte où il devient nécessaire de mettre fin à cette série de résultats négatifs et de trouver des solutions offensives afin de remettre l'équipe sur le chemin des victoires.