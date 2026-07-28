Le SC Heerenveen reçoit une offre étrangère de 6,5 millions d’euros

Le SC Braga s’est concrètement positionné sur le marché pour Marcus Linday. Le club portugais a transmis une première offre de 6,5 millions d’euros au sc Heerenveen, rapporte De Telegraaf ce mardi.

L’offre a été immédiatement repoussée par Heerenveen. Le club frison veut davantage pour l’attaquant suédois de 23 ans. Transfermarkt estime actuellement la valeur de Linday à cinq millions d’euros.

Heerenveen a recruté Linday en janvier 2025 pour 1,7 million d’euros en provenance du Västerås SK, un club suédois. Son contrat à l’Abe Lenstra Stadion court encore pour trois saisons.

Braga avait déjà formulé une offre de cinq millions d’euros pour Linday au début du mois de juin. Fabrizio Romano avait indiqué que les deux clubs étaient en discussions au sujet d’un transfert, qui ne s’est donc pas concrétisé.

Selon Braga, Linday est ouvert à une aventure au Portugal. Reste à voir si une nouvelle offre sera déposée à court terme à Heerenveen, ou si Braga poursuivra ses recherches.

À son arrivée à Heerenveen, il y a un an et demi, il était déjà apparu clairement que son ressenti vis-à-vis d’un club devait être bon. Il pouvait en effet aussi choisir à l’époque Feyenoord, le FC Twente et le Club Bruges, mais il a opté pour la Frise.

Jusqu’à présent, Linday totalise trois buts et cinq passes décisives en 54 matches avec Heerenveen. Il a désormais entamé sa préparation pour la nouvelle saison.