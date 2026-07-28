Le SC Heerenveen reçoit une offre de 6,5 millions d’euros pour son attaquant

Le SC Braga est concrètement sur la piste de Marcus Linday. Le club portugais a soumis une première offre de 6,5 millions d’euros au sc Heerenveen, rapporte De Telegraaf ce mardi.

L’offre d’ouverture a été immédiatement rejetée par Heerenveen. Le club frison veut davantage pour l’attaquant suédois de 23 ans. Transfermarkt estime actuellement Linday à cinq millions d’euros.

Heerenveen a recruté Linday en janvier 2025 pour 1,7 million d’euros en provenance du Västerås SK, un club suédois. Son contrat à l’Abe Lenstra Stadion court encore pour trois saisons.

Braga avait déjà formulé une offre de cinq millions d’euros pour Linday au début du mois de juin. Fabrizio Romano avait indiqué que les deux clubs discutaient d’un transfert, qui n’a donc pas abouti.

Selon Braga, Linday est ouvert à une aventure au Portugal. Reste à voir si une nouvelle offre sera déposée à Heerenveen à court terme, ou si Braga poursuivra ses recherches ailleurs.

À son arrivée à Heerenveen, il y a un an et demi, il était déjà apparu clairement qu’il devait avoir un bon ressenti avec un club. À l’époque, il pouvait aussi choisir Feyenoord, le FC Twente et le Club Bruges, mais il avait opté pour la Frise.

Jusqu’à présent, Linday totalise trois buts et cinq passes décisives en 54 matches avec Heerenveen. Il a désormais commencé la préparation de la nouvelle saison.