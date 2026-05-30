Le SC Cambuur est sur le point de finaliser un accord avec l’Ajax : un transfert définitif assorti d’une clause de rachat

Skye Vink s’apprête à quitter l’Ajax. L’attaquant de 19 ans est sur le point de s’engager pour plusieurs années avec le SC Cambuur, selon le journal Algemeen Dagblad.

La saison dernière, il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 30 matchs de Keuken Kampioen Divisie, se montrant particulièrement à l’aise lors de son bref passage sous les ordres d’Óscar García chez Jong Ajax.

Son premier match officiel avec l’équipe première se fait toujours attendre et pourrait même ne jamais se concrétiser, puisque le joueur est sur le point de s’engager pour plusieurs saisons avec le club frison.

Désireux de franchir le pas, le joueur attend désormais que les deux clubs s’entendent. Le fils de l’analyste ESPN Marciano Vink est encore sous contrat à Amsterdam jusqu’en milieu d’année 2028.

Selon l’AD, aucun obstacle majeur ne se dresse sur la route de ce transfert et les discussions devraient aboutir prochainement. L’Ajax, de son côté, cherche avant tout à insérer une clause de rachat.

Il suit ainsi la voie tracée plus tôt cette semaine par Lucas Jetten, lui aussi formé à l’Ajax et désireux de gagner en expérience au plus haut niveau néerlandais.