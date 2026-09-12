Le SC Cambuur a décroché samedi soir sa première victoire de la saison. À domicile, un NEC particulièrement faible a été battu 3-0, un succès amplement mérité. Ilyes Hamache a inscrit deux buts, Iwan Henstra s’est chargé du mot de la fin.

Cambuur a parfaitement débuté, en mettant énormément d’énergie dans le match, ce qui a rendu la tâche très difficile au NEC. Après vingt minutes de jeu, cela a offert aux Frisons une avance méritée. Billy van Duijl a gardé sa lucidité et a délivré un superbe centre pour Ilyes Hamache, qui a fait trembler les filets pour le 1-0.

Le NEC devait partir à la recherche de l’égalisation, mais le tranchant faisait totalement défaut à l’équipe de Dick Schreuder. Les occasions se sont donc faites rares et, de l’autre côté, il fallait se méfier des transitions de Cambuur.

Les joueurs de Nimègue s’en sont sortis à bon compte lorsque Gonzalo Crettaz a commis une énorme erreur. Le gardien a complètement manqué son ballon à une quarantaine de mètres de son propre but, mais il a pu se rattraper juste à temps. De plus, Devid Bouah a eu à deux reprises une grosse occasion de la tête pour inscrire le deuxième but, mais ses tentatives ont manqué de direction.

Après la pause, le scénario du match a peu changé. Le NEC était impuissant et a été dominé par Cambuur dans presque tous les secteurs. Cela a conduit, à la 54e minute, au 2-0 largement mérité de Hamache, qui a glissé le ballon entre les jambes de Crettaz à bout portant.

Le NEC n’a en réalité guère fait mieux que quelques timides escarmouches signées Kaj Sierhuis. Pour couronner le tout, l’équipe de Schreuder a aussi encaissé le 3-0 dans le temps additionnel : une frappe lointaine de Henstra est allée se loger magnifiquement dans la lucarne.

Cambuur décroche ainsi sa première victoire de la saison et porte son total à quatre points après six matches. Le NEC n’en compte que trois de plus et prendra la direction de Turin avec un goût amer, où la Juventus sera son adversaire jeudi en Ligue Europa.