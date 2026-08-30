Juan Fran Funes, l'entraîneur de Malaga, a exprimé sa colère envers l'arbitrage après la lourde défaite de son équipe face au Real Madrid sur le score de 4-0, lors du match qui a opposé les deux formations au stade Santiago-Bernabéu dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Espagne.

Malgré la supériorité du Real Madrid qu'il a reconnue sur le terrain, l'entraîneur de Malaga a adressé de vives critiques à l'arbitre, estimant que ses décisions ont penché en faveur de l'équipe locale dans la sanction des fautes.

Funes a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « On a l'impression que si tu souffles sur les joueurs du Real Madrid, une faute est sifflée, alors que pour nous, aucune faute n'est sifflée à moins qu'il n'y ait du sang. »

L'entraîneur espagnol a ajouté que son équipe n'avait pas bénéficié des mêmes critères dans l'appréciation des contacts, soulignant que l'arbitre a montré « davantage de facilité » à faire retentir son sifflet en faveur du Real Madrid par rapport à ce qui se passait avec les joueurs de Malaga, ce qui a suscité le mécontentement du staff technique à la fin de la rencontre.

De l'autre côté, José Mourinho a refusé d'entrer dans toute polémique arbitrale et, lorsqu'il a été interrogé sur les propos de Funes, il s'est contenté d'une réponse laconique en déclarant : « Cela ne mérite pas de commentaire », fermant ainsi la porte à toute joute médiatique après la large victoire.

Le Real Madrid avait pratiquement plié le match durant la première demi-heure, après les buts de Jude Bellingham, un but contre son camp du gardien de Malaga Alfonso Herrero, puis Kylian Mbappé, avant qu'Arda Güler ne complète le quadruplé dans le temps additionnel, permettant à l'équipe merengue de poursuivre son départ parfait en Liga avec trois victoires consécutives.

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