Ilkay Gundogan et Inigo Martinez ont déjà été confirmés en tant que joueurs de l'équipe première.

D'autres arrivées sont prévues cet été, et la dernière en date pourrait bien être celle de Vitor Roque. L'accord entre le FC Barcelone et l'Athletico Paranaense est pratiquement conclu et le jeune joueur de 18 ans devrait rejoindre le club en janvier.

L'accord n'est pas encore officiellement finalisé, le FC Barcelone devant encore envoyer des documents à Paranaense pour qu'il les signe. Cela a frustré le club brésilien, qui a donné aux champions de LaLiga 24 heures pour envoyer ces documents, comme le prévoit la loi sur les droits de l'homme.

S'ils ne le font pas, Paranaense entamera des discussions avec d'autres clubs intéressés par la signature de Roque. Manchester United, Tottenham Hotspur et le Paris Saint-Germain sont tous désireux de détourner l'accord de Barcelone, qui paraissait irréprochable.

Le FC Barcelone ne veut pas laisser filer Roque, car ces trois clubs peuvent proposer des offres bien plus intéressantes que les siennes en raison de leurs difficultés financières. Le FC Barcelone cherchera certainement à conclure l'affaire le plus rapidement possible.