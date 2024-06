Le sale coup de Neymar à Mbappé

Neymar ne considère pas son ancien coéquipier du PSG Kylian Mbappé comme un prétendant majeur au Ballon d'Or.

L'international français, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et qui rejoindra le Real Madrid en tant qu'agent libre cet été, a terminé troisième dans le vote du Ballon d'or pour 2023 - derrière Erling Haaland et l'octuple vainqueur Lionel Messi. C'est une place que Neymar a déjà occupée à deux reprises, lorsqu'il a été devancé par Messi et Cristiano Ronaldo.

La superstar sud-américaine n'est plus en lice pour le plus prestigieux des prix individuels. Neymar est aujourd'hui âgé de 32 ans et a dû parcourir un long chemin pour se remettre d'une lésion des ligaments du genou à Al-Hilal, club de Pro League saoudienne, la saison dernière. Il est toutefois en mesure de citer les meilleurs joueurs de la planète.

C'est ce qu'a demandé à Neymar la journaliste brésilienne Isabela Pagliari. Sans surprise, l'homme qui a marqué le plus de buts pour son pays a concentré son attention sur les as du Real Madrid qui ont remporté la Liga et la Ligue des champions en 2023-24. Neymar a déclaré : "Vinicius Junior est le premier, Rodrygo et [Jude] Bellingham sont les deuxièmes.

Neymar a ajouté que "Mbappé entre en lice à la troisième place", mais il a déjà occupé les places du podium. Le Ballon d'Or 2024 sera remis lors d'une cérémonie somptueuse à Paris le 28 octobre, les titres de champion d'Europe et de Copa América pouvant déterminer qui sortira vainqueur.