Le salaire de Neymar au Barça a fuité

À l'instar de Kylian Mbappé, le PSG veut absolument se débarrasser de l'ailier brésilien, alors qu'il entame une nouvelle ère

À l'instar de Kylian Mbappé, le PSG veut absolument se débarrasser de l'ailier brésilien, alors qu'il entame une nouvelle ère sous la houlette de Luis Enrique.

Neymar est convoité par des équipes de la MLS et de l'Arabie saoudite, bien qu'il ait également été lié à un retour à Barcelone, qu'il a quitté pour rejoindre le PSG en 2017.

Selon Sport, un transfert au Moyen-Orient est proche, bien qu'il n'y resterait pas pour la saison à venir. Au lieu de cela, un prêt à Barcelone est sur les tablettes, et une offre de contrat de 12 millions d'euros est rapportée.

L'article continue ci-dessous

Xavi Hernandez ne serait pas favorable à la re-signature par le FC Barcelone de son ancien coéquipier, et étant donné que le club possède déjà Ansu Fati et Ez Abde, il serait étrange de signer un autre ailier gauche, surtout s'il ne s'agit que d'un prêt d'une durée d'un an.