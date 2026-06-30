Le club saoudien Al-Ittihad a proposé à l'entraîneur italien Antonio Conte un salaire mirobolant pour qu'il prenne les rênes de l'équipe.

Selon le quotidienitalien « Corriere dello Sport », le club lui offre un salaire annuel de 20 millions d’euros pour le convaincre de relever ce défi en Arabie saoudite et de succéder au Portugais Sérgio Conceição, dont l’intermède à la tête de l’équipe vient de s’achever.

Âgé de 56 ans, l’entraîneur est actuellement libre sur le marché des entraîneurs après avoir résilié à l’amiable son contrat avec Naples début juin, au terme de deux saisons couronnées par un Scudetto et une Supercoupe d’Italie.

Conte demeure l’un des candidats les plus sérieux pour prendre les commandes de la sélection italienne, après le départ de Gennaro Gattuso, évincé suite à l’élimination en barrages de la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine plus tôt cette année.

Conte et Roberto Mancini, l’ex-sélectionneur, sont les candidats les plus cités, mais le nouveau président de la Fédération italienne doit d’abord nommer le directeur technique avant de statuer sur le successeur de Gattuso.

Selon le Corriere dello Sport, diriger la Nazionale demeure la priorité de Conte.