Le salaire d’Arno Vermeulen à la NOS a été dévoilé : « Une somme incroyable ! »

Tina Nijkamp, ex-patronne de SBS6, dit avoir découvert avec stupéfaction une offre d’emploi émise par la NOS. Le poste, qui vise à recruter un responsable des commentateurs, suscite son étonnement, notamment en raison d’une rémunération qu’elle qualifie d’« incroyablement élevée ».

NOS Sport cherche un manager pour encadrer ses 21 commentateurs ; l’offre précise qu’il s’agit d’un poste de direction à temps plein (36 heures par semaine).

« Vous êtes un leader fédérateur passionné de sport et de commentaire sportif ? Vous savez inspirer, encadrer et guider des commentateurs dans un environnement dynamique ? Rejoignez-nous », indique la NOS dans son offre d’emploi, qui précise un salaire mensuel brut pouvant atteindre 7 491 euros, conformément à la convention collective.

Surprise, Nijkamp évoque sur ses Instagram Stories « la bulle de la NOS ». « Un chef pour les commentateurs... C’est un vrai boulot, là-bas ! C’est de la FOLIE ! Qu’est-ce qu’on fait alors toute la journée ? Et si la NOS perdait les résumés de l’Eredivisie ? » Les résumés de l’Eredivisie dans le cadre de la Vriendenloterij seront en tout cas diffusés sur la NOS jusqu’à la saison 2026/27 incluse.

Elle ne cache pas son agacement face à la rémunération affichée : « Et puis ce salaire. Bizarrement élevé !!! », lance-t-elle sur Instagram.

Le poste est actuellement occupé par Arno Vermeulen, qui partira en retraite anticipée cette année.

Vermeulen est également un visage familier des téléspectateurs, puisqu’il intervient régulièrement le dimanche dans l’émission Studio Voetbal de la NOS. Il y a quelques semaines, la chaîne a annoncé que cette émission d’analyse footballistique disparaîtrait de l’antenne à l’issue de la saison en cours.