Le sacrifice de Kolo Muani pour affronter Arsenal

Lors du match nul 2-2 des Spurs face à Manchester United en début de mois, il s'est fracturé la mâchoire suite à un choc avec Harry Maguire. Cependant, l'opération n'ayant finalement pas été nécessaire, Tottenham met tout en œuvre pour qu'il puisse affronter les Gunners ce week-end.

Kolo Muani suivra-t-il les traces de Kane ?

Kolo Muani a été remplacé à la mi-temps après son accrochage avec Maguire. L'entraîneur Thomas Frank a déclaré par la suite : « Il a eu un peu de mal, mais rien de grave. » On craignait initialement une absence de huit semaines pour l'international français, mais la semaine dernière, il a été annoncé qu'il n'aurait pas besoin d'être opéré. Le Telegraph rapporte désormais qu'il s'entraîne avec un masque adapté à sa mâchoire. On ignore encore s'il sera apte à jouer contre Arsenal à l'Emirates Stadium dimanche après-midi. Si l'attaquant revient bientôt sur les terrains, il pourrait imiter l'ancien buteur des Spurs, Harry Kane, qui avait porté un masque après s'être cassé le nez, avant d'inscrire un but de classe mondiale lors du match nul 2-2 contre les Gunners.

Le 1er septembre, Kolo Muani a rejoint Tottenham en prêt pour la saison 2025/26, suscitant un vif enthousiasme chez les supporters des Spurs. Il a disputé huit matchs toutes compétitions confondues avec l'équipe du nord de Londres, mais n'a pas encore marqué. Les supporters de Tottenham espèrent qu'il retrouvera la forme qu'il avait affichée à la Juventus la saison dernière, où il avait inscrit 10 buts en 22 matchs.