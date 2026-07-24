Le sacre à la CAN 2025 pourrait finalement à nouveau passer du Maroc au Sénégal

Il n’est pas encore certain que le Maroc soit le véritable vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a en effet programmé une audience afin de déterminer qui remportera la Coupe d’Afrique des nations 2025.

En finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc, le Sénégal a semblé prendre l’avantage en fin de match, mais le but du pays ouest-africain a été refusé pour une poussette.

Dans les derniers instants de la rencontre, le Maroc a ensuite obtenu un penalty, après quoi les joueurs du Sénégal ont été si furieux qu’ils ont quitté la pelouse.

Lorsque les joueurs sont revenus sur le terrain, Brahim Díaz a décidé de tenter une panenka sur penalty. Le ballon a été capté devant le gardien Edouard Mendy.





En prolongation, Pape Gueye a expédié le ballon au-delà de Yassine Bounou, permettant au Sénégal de remporter le match 1-0 et de se voir remettre le trophée.

Deux mois plus tard, le titre a toutefois été retiré au Sénégal. La Confédération africaine (CAF) s’est appuyée sur l’article 82, qui stipule que les équipes quittant le terrain avant le coup de sifflet final perdent automatiquement le match.

Le Sénégal n’était pas d’accord et a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’audience aura lieu le 8 octobre entre la Fédération sénégalaise de football, la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football.

Les parties ne se sont pas mises d’accord sur une procédure accélérée, qui suivra donc le calendrier standard conformément aux règles de procédure du TAS. L’audience se tiendra à huis clos.

Après l’audience, un panel du TAS entamera ses délibérations.