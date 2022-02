Le Ronaldo brésilien juge Mbappé

Kylian Mbappé a reçu de nombreux éloges depuis son émergence sur la scène mondiale, mais c'est particulièrement significatif lorsque les mots d'éloges viennent de l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football, Ronaldo Nazario.

Mbappé louangé par Ronaldo

L'ancien international brésilien a salué la vitesse et la capacité de finition de l'attaquant du Paris Saint-Germain, soulignant qu'il deviendra bientôt le meilleur joueur du monde.

"Il est très fort, il a cette vitesse et ce sang-froid devant le but qui le conduiront à être le numéro un", a déclaré Ronaldo dans une interview sur "Bobo Tv", la chaîne Twitch de Christian Vieri.

L'article continue ci-dessous

"Et j'ai lu les nouvelles selon lesquelles il ira au Real Madrid et gagnera 50 millions [d'euros] par an. Nous faisions partie de la mauvaise génération (rires).

" L'industrie du football se développe tellement qu'il est juste que les stars reçoivent de plus en plus d'argent. Si c'est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des joueurs qui les inspiraient, comme nous."