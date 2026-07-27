L'Argentin Lionel Messi a continué de consolider sa place parmi les plus grands joueurs de football de l'histoire, en prenant la tête du classement des joueurs ayant marqué le plus de buts en finale, devançant plusieurs légendes du jeu, à commencer par le Portugais Cristiano Ronaldo.

Selon le réseau « FIFA World Cup Stats », Messi occupe la tête du classement avec 35 buts inscrits dans les différentes finales qu'il a disputées avec le Barça et la sélection argentine, répartis entre la Ligue des champions, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne, la Copa América, ainsi que la finale de la Coupe du monde.

La légende brésilienne Pelé occupe la deuxième place avec 31 buts, après avoir réussi à faire trembler les filets dans presque toutes les finales qu'il a disputées, que ce soit sous le maillot de Santos ou avec la sélection du Brésil, qu'il a menée à trois sacres en Coupe du monde.

Quant au Portugais Cristiano Ronaldo, il arrive à la troisième place avec 24 buts, marqués au cours de sa carrière avec Manchester United, le Real Madrid et la sélection du Portugal, se distinguant particulièrement lors des finales de Ligue des champions et des compétitions internationales.

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Le classement compte également la présence de plusieurs des plus grandes stars du football mondial, le Brésilien Neymar occupant la quatrième place avec 21 buts, tandis que le duo Romário et Robert Lewandowski se partage la cinquième place, chacun ayant inscrit 18 buts en finale.

Ce classement reflète la valeur des joueurs lors des plus grands rendez-vous, car la supériorité ne se limite pas au fait de marquer des buts au cours de la saison, mais s'étend à la capacité de faire la différence lorsque les titres sont en jeu, ce qui a conféré à Messi l'avantage historique dans l'une des statistiques les plus importantes concernant les grandes stars.