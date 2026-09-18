Le risque d'autodestruction au Real Madrid : par où commence l'effondrement ?

Les seconds actes des dernières rencontres du Real Madrid ont mis en lumière un indicateur inquiétant, révélateur d'un dysfonctionnement manifeste dans le rendement de l'équipe, incapable de décrocher la moindre victoire si l'on ne comptabilise que les résultats de la seconde période lors de ses quatre derniers matches, se contentant d'un nul pour trois défaites, tout en encaissant cinq buts et n'en marquant que deux.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol Marca, ces chiffres révèlent un problème qui s'impose désormais avec force dans les calculs de l'entraîneur José Mourinho, après être passé d'un simple indicateur négatif à une véritable menace pour la stabilité de l'équipe et ses résultats.

Le rendement du Real Madrid en seconde période a déclenché un signal d'alarme au sein du staff technique, après l'apparition de signes évidents d'une perte de contrôle de l'équipe sur les matches après la pause. Le problème a déjà causé d'importants dégâts, dont le plus notable a été la défaite face au Real Betis, et il a failli se transformer en une nouvelle catastrophe face à Elche, après que le Real Madrid a gâché l'occasion de sceller le match en sa faveur et s'est contenté d'un résultat qui ne reflétait pas sa supériorité durant certaines phases de la rencontre.

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Ce qui complique davantage la situation, c'est que le problème n'est plus lié à un seul match ou à une circonstance exceptionnelle, mais est devenu un schéma récurrent apparu à plus d'une reprise ces dernières semaines. Le Real Madrid entame les matches sous un visage, puis en affiche un tout autre après la pause. Et c'est précisément là que réside le danger.

Sur les quatre derniers matches disputés par le Real Madrid, l'équipe n'a pas réussi à s'imposer si l'on ne comptabilise que le résultat de la seconde période. Elle a en effet perdu face à Elche sur le score de 2-1, face à l'Inter Milan sur un but sans réponse, face au Real Betis sur le même score, et a fait match nul face au Rayo Vallecano un but partout.

Ainsi, le Real Madrid n'a récolté au cours de ces secondes périodes qu'un seul point sur les 12 possibles, un chiffre qui reflète l'ampleur du recul que traverse l'équipe après le retour des vestiaires. Plus inquiétant encore, le Real Madrid a encaissé cinq buts au cours de ces secondes périodes, contre seulement deux buts marqués. Ces chiffres ne concernent pas uniquement les résultats, mais révèlent un dysfonctionnement dans la capacité de l'équipe à conserver son rythme, sa concentration et son emprise lorsque le match commence à entrer dans ses phases décisives.

Les victoires masquent le problème

Le paradoxe, c'est que le Real Madrid a su, dans certains matches, échapper à ce problème grâce à ce qu'il propose en première période. Dans trois des quatre matches évoqués, le rendement solide durant la première moitié de la rencontre a donné à l'équipe un avantage qui lui a permis de jouer la victoire, même si les choses n'ont pas été faciles face à l'Inter Milan et à Elche.

En revanche, face au Real Betis, le Real Madrid n'a pas disposé de cet avantage, et le résultat logique fut qu'il n'a rien trouvé pour le protéger du recul apparu en seconde période, la rencontre s'achevant sur une défaite douloureuse. C'est là qu'apparaît l'un des points qui expliquent le mieux le contraste dans le rendement de l'équipe.

Le Real Madrid ne souffre pas toujours d'une faiblesse générale tout au long du match, mais d'une incapacité à maintenir le même niveau durant les quatre-vingt-dix minutes. L'équipe est capable de livrer une première période solide et convaincante, mais elle éprouve des difficultés à conserver cette supériorité lorsque les conditions du match changent après la pause.

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La vérité, c'est que le Real Madrid joue avec le feu ces dernières semaines, ce qui rend le problème encore plus dangereux. L'équipe passe parfois du contrôle du match au fait de se compliquer la tâche, de l'imposition de son rythme avec force à laisser l'adversaire reprendre l'initiative, du fait d'être proche de sceller la rencontre à voir son avance s'évaporer sous ses yeux.

En résumé, le Real Madrid remporte la première période de manière convaincante, puis perd la seconde d'une façon difficile à expliquer. Et c'est précisément cette instabilité qui a permis à l'équipe d'échapper à certaines situations jusqu'à présent, mais qui, dans le même temps, menace de transformer n'importe quel match en crise si elle ne parvient pas à corriger ce dysfonctionnement.

Tout faux pas supplémentaire face à Elche aurait représenté un coup dur pour les calculs du Real Madrid dans la course au titre, d'autant que l'équipe se prépare ensuite à un choc de haut niveau face à l'Atlético Madrid au stade Wanda Metropolitano.

7 matches qui révèlent le contraste

Le tableau se précise davantage lorsque l'on examine les sept derniers matches du Real Madrid, dont six rencontres en Liga et un match en Ligue des champions. Dans les quatre matches où le dysfonctionnement est apparu de manière évidente, l'équipe n'a pas réussi à s'imposer si l'on ne comptabilise que les résultats des secondes périodes, puisqu'elle a perdu face à Elche, à l'Inter Milan et au Real Betis, et a fait match nul face au Rayo Vallecano.

En revanche, le Real Madrid a réussi à remporter la seconde période face à Malaga, à la Real Sociedad et à l'Espanyol, et a même marqué un but décisif face à la Real Sociedad. Cela confirme que le problème n'est pas une incapacité permanente à livrer une bonne prestation après la pause, mais un état d'instabilité aiguë qui empêche l'équipe de garantir un niveau constant de contrôle durant la seconde partie des matches.

Et c'est cette instabilité qui atténue parfois la gravité du problème, mais qui, dans le même temps, le rend plus difficile à anticiper. Dans un match, le Real Madrid peut s'imposer et tuer la rencontre, et dans un autre, il peut perdre totalement le contrôle et offrir à son adversaire l'occasion de revenir.

Mourinho connaît le problème

Il semble que José Mourinho soit bien conscient de la nature de cette crise, ce qui est apparu dans ses déclarations après le match face à Elche, mais il n'a jusqu'à présent apporté aucune solution claire pour en empêcher la répétition. Mourinho a déclaré : « Le problème est clair pour moi. Il y a des matches qui semblent pliés, mais qui ne le sont pas. La seule explication que je trouve, c'est que ce sont des matches faciles que nous ne parvenons pas à sceller. Des matches que nous ne scellons pas, et il semble que nous passions de la facilité à la perte de contrôle. »

Il a ajouté : « Ce genre de stades, remplis de supporters extraordinaires, rend les choses difficiles. Ce qui est bien, c'est que, malgré cette difficulté, l'équipe réagit et gagne, et c'est le plus important. Et ce qui est bien aussi, c'est que personne ne s'ennuie en regardant les matches du Real Madrid, car ils sont extrêmement plaisants. »

Les propos de Mourinho ont été teintés d'une certaine dose d'humour, mais les chiffres, eux, n'ont rien d'ironique. Derrière le plaisir et le spectacle, il y a un véritable problème en seconde période qui doit être traité avant qu'il ne se transforme d'une simple instabilité dans le rendement en une crise qui affecte directement les résultats et les ambitions du Real Madrid.

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Le Real Madrid a peut-être réussi jusqu'à présent à éviter certaines conséquences grâce à ce qu'il propose en début de match, mais s'appuyer sur la seule force de la première période n'est pas une stratégie sur laquelle on peut bâtir tout au long de la saison. Le football n'offre jamais à une équipe la garantie permanente que son avance précoce la protégera jusqu'au coup de sifflet final.

Et si le Real Madrid continue d'offrir à ses adversaires les espaces et le temps de revenir dans les matches après la pause, il pourrait se retrouver à payer un lourd tribut lors de rencontres plus difficiles. Le problème, comme l'a dit Mourinho, est clair. Mais ce qui est clair aussi, c'est que les secondes périodes n'ont pas été bonnes pour le Real Madrid jusqu'à présent, et que la poursuite de ce scénario pourrait pousser l'équipe à payer le prix de sa perte de contrôle à des moments qui ne permettent aucun rattrapage.