Le rêve turc vire au cauchemar, et Güler lance un message poignant aux supporters

La sélection turque a été éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 après seulement deux journées. Battue 2-0 par l’Australie puis 1-0 par le Paraguay – malgré l’exclusion dès la 35e minute de son milieu star Miguel Almirón –, la Turquie rentre chez elle sans avoir trouvé le chemin des filets.

Les Turcs ont d’abord perdu leur match d’ouverture contre l’Australie (2-0), puis ont été battus par le Paraguay (1-0), bien que l’équipe latino-américaine ait joué toute la seconde période à dix après l’expulsion de sa star Miguel Almirón. Un coup dur pour la sélection turque, qui nourrissait de grandes ambitions et espérait écrire une nouvelle page de son histoire.

Arda Güler, star de la sélection turque et joueur du Real Madrid, a exprimé sa profonde tristesse après cette élimination précoce, affirmant que cette participation restera l’un des moments les plus douloureux de sa carrière internationale.

« Je ferai tout pour que ce tournoi soit effacé de ma mémoire durant toute ma carrière internationale, a-t-il déclaré. Nous sommes censés incarner de grands clubs à la longue tradition, et nous devions le démontrer sur le terrain, mais nous n’y sommes pas parvenus et nous n’avons pas été à la hauteur de nos responsabilités. Nous avons encaissé un but très tôt dans la partie, et ensuite, rien ne s’est passé comme prévu. Je n’ai pas grand-chose à ajouter. »

Dans des propos recueillis par le quotidien espagnol Marca, il a ajouté : « Nous sommes très tristes et très gênés. Nous présentons nos excuses à nos supporters et à tous ceux qui nous ont soutenus. Nous continuerons à travailler d’arrache-pied pour mieux figurer lors des prochaines compétitions. Nous sommes des joueurs qui évoluent dans de grands clubs, et nous aurions dû le prouver sur le terrain. »

De son côté, le gardien Oguzhan Cakir a fait écho à ce sentiment de frustration, admettant que la sélection n’a pas répondu aux attentes des supporters turcs.

« Je présente mes excuses à mon pays et à notre peuple, a-t-il affirmé. Nous voulions rendre nos supporters heureux et leur redonner confiance, mais nous n’y sommes pas parvenus. Les attentes étaient très élevées et nous n’avons pas été à la hauteur. »

Il a conclu : « Je présente aussi mes excuses aux supporters qui ont fait le déplacement pour nous encourager. Ce n’est pas le moment d’évoquer les détails du match. Tous les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et se sont battus jusqu’au bout, mais cela n’a pas suffi. »

Il faut accepter le résultat.

De son côté, l’entraîneur Vincenzo Montella a exprimé sa déception après cette élimination précoce, tout en défendant ses joueurs et en saluant leur esprit combatif durant tout le match.

« L’équipe a montré une grande personnalité et un fort esprit combatif, et s’est battue jusqu’à la dernière seconde, a-t-il déclaré. Nous devons accepter les résultats, même s’ils paraissent parfois illogiques. Le football est le sport le plus populaire au monde précisément pour cette raison : ce n’est pas toujours l’équipe la meilleure qui gagne, telle est sa nature. »

L’entraîneur italien a également refusé de désigner un coupable, expliquant : « Dans de telles circonstances, la chose la plus facile est de pointer du doigt un joueur et de lui imputer la responsabilité, mais je ne vois pas les choses ainsi. J’ai sélectionné ces joueurs car je suis convaincu qu’ils sont les mieux à même de porter les couleurs de la sélection. J’aurais aimé que nous nous qualifions pour le tour suivant, mais le football réserve parfois des surprises et, dans ce type de compétitions, tous les scénarios sont possibles. »