Le club madrilène a connu une période de transferts estivaux sans précédent, marquée par une intense activité en matière d'arrivées et de départs, puisqu'il a intégré 6 nouveaux joueurs à son effectif, tout en faisant ses adieux à un grand nombre de ses éléments, notamment parmi les diplômés de sa célèbre académie, dans une démarche qui s'inscrit dans un ambitieux projet de reconstruction de l'équipe.

Ont rejoint les rangs du Real Madrid Diomandé, Cucurella, Espai, Dumfries et Konaté, sans oublier le transfert le plus retentissant avec l'arrivée de la star portugaise Bernardo Silva.

Cependant, l'échec du recrutement de Rodri, considéré comme la pierre angulaire du projet de renouvellement, a jeté une ombre sur l'atmosphère de Valdebebas et laissé un sentiment d'inachevé.

Mourinho évoque la fermeture du mercato

Les déclarations de l'entraîneur portugais José Mourinho ont indiqué que la direction du club entendait mettre un terme à ses mouvements sur le marché des transferts, puisqu'il a affirmé, après la rencontre face à Ferencváros, qu'il travaillerait avec un effectif « restreint » ne comptant que 20 joueurs de champ.

Mourinho a révélé, en évoquant Bernardo Silva, l'une des principales lacunes dont l'équipe souffre encore, déclarant : « J'ai remarqué durant le match qu'il manquait de la puissance physique requise, ce qui m'a poussé à le repositionner au poste de meneur de jeu, tandis que j'ai fait entrer le jeune Cestero pour renforcer la stabilité à ce poste. »

Deux besoins en suspens

Le Real Madrid fait face à un besoin pressant de renforcer deux postes cruciaux : le premier au milieu défensif, et le second dans l'axe de la défense avec un joueur gaucher, en particulier après le but encaissé par l'équipe face à Ferencváros à la suite d'un malentendu entre Huijsen et Rüdiger.

Mais la conclusion de l'un ou l'autre de ces transferts est étroitement liée au départ de certains joueurs. En défense, Raúl Asencio apparaît comme le candidat le plus probable au départ, mais sa blessure a entravé la finalisation de l'opération qui aurait ouvert la voie au recrutement d'un défenseur plus expérimenté, en premier lieu Bastoni, l'axe défensif de l'Inter Milan et l'option préférée de Mourinho.

Camavinga retrouve son éclat

Au milieu de terrain, l'équation est plus complexe. Eduardo Camavinga était considéré comme le maillon le plus faible, mais sa prestation remarquée en Hongrie a redonné confiance en un joueur qui avait fait l'objet de vives critiques la saison dernière, notamment après son expulsion catastrophique face au Bayern Munich qui avait contribué à l'élimination de l'équipe.

Mourinho tient à accorder une nouvelle chance au Français, d'autant que le joueur ne souhaite pas partir et que le club n'a pas trouvé d'acheteur prêt à débourser le montant demandé, qui dépasse les 60 millions d'euros.

Des dossiers en suspens

Plusieurs autres dossiers s'entremêlent en cette dernière ligne droite du mercato. La polémique a été soulevée autour de l'avenir de Thiago Pitarch après une blessure précoce dès son retour à l'entraînement. Malgré l'intérêt du club anglais de Fulham, le plan prévoit qu'il reste.

Par ailleurs, le talent brésilien Endrick refuse d'accepter un second prêt, tandis que Ceria, arrivé de l'équipe réserve du Séville FC en janvier dernier, poursuit ses belles performances durant le stage de préparation, ce qui en fait une option prometteuse dans les calculs.

Le club avance avec prudence

À l'approche de la clôture du mercato, la direction du Real Madrid entend gérer avec la plus grande prudence toute opportunité susceptible de se présenter, en suivant la même approche que celle adoptée en début de saison, dans une tentative de mener à bien le projet de renouvellement sans mettre en péril la stabilité financière ou sportive de l'équipe.