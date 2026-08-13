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Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

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Le rêve devenu réalité : Bellingham déclare sa loyauté au projet de Mourinho

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Qu'a dit Jude ?

La troisième place à la Coupe du monde n'a pas marqué la fin du parcours pour la star du milieu de terrain du Real Madrid, mais plutôt un nouveau point de départ vers une saison qu'il considère comme la plus importante de sa carrière au sein de la Maison Blanche.

L'international anglais Jude Bellingham, star du Real Madrid, a exprimé son grand enthousiasme à l'idée de travailler avec le nouveau staff technique dirigé par José Mourinho, lors de son premier entretien avec la chaîne officielle du club, RMTV, après son retour au centre d'entraînement de Valdebebas à l'issue de sa participation internationale.

Bellingham a déclaré : « J'ai l'impression d'avoir déjà une relation avec lui, et travailler avec un entraîneur comme Mourinho est un rêve qui se réalise pour moi. Je n'ai eu qu'une seule occasion de le voir, mais je suis vraiment impatient d'en apprendre davantage à son sujet. »

La star anglaise a évoqué la dureté du programme de préparation pour la nouvelle saison, affirmant : « Je cours beaucoup sous la chaleur, et je joue beaucoup au football avec mes coéquipiers. C'est difficile, mais c'est agréable à vivre. J'aime vraiment ce genre de travail acharné. »

Il a adressé un message ambitieux aux supporters du club madrilène, en disant : « Aujourd'hui, je suis plus mûr et j'ai davantage d'expérience. J'ai un bon pressentiment pour cette saison avec les nouveaux joueurs et l'entraîneur. » 

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Bellingham a conclu ses propos : « C'est un grand honneur pour moi de jouer pour ce club. J'espère y rester de nombreuses années encore », faisant clairement allusion à son désir de remporter des titres sous le maillot du Real Madrid.

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