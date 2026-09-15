Le rêve de Rodrygo se heurte à la prudence du Real Madrid

Le Brésilien Rodrygo, la star du Real Madrid, se rapproche un peu plus d'un retour sur les terrains, mais le staff médical du club préfère ne pas précipiter son retour à la compétition, en recommandant de poursuivre son programme de rééducation et d'attendre jusqu'au mois de janvier prochain.

Selon les informations rapportées par le quotidien espagnol "AS", les médecins conseillent à Rodrygo de poursuivre son processus de récupération au cours de la période à venir, son retour aux entraînements de l'équipe étant attendu en janvier, à l'issue de la trêve hivernale, l'objectif étant de lui accorder le temps nécessaire pour retrouver la pleine condition physique avant de renouer avec l'atmosphère des compétitions officielles.

Malgré les recommandations du staff médical, Rodrygo espère revenir sur les terrains avant la date prévue, le joueur brésilien aspirant à écourter sa période d'absence et à réapparaître avec le Real Madrid dans les plus brefs délais.

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"AS" a indiqué que Rodrygo rêve de disputer quelques minutes lors de la rencontre du 16 décembre en Coupe du Roi, si son état physique et médical le permet, mais ce scénario reste lié à l'évolution de son processus de récupération au cours des prochaines semaines.

En revanche, le retour complet de Rodrygo semble plus proche de la Supercoupe d'Espagne, dont la tenue est prévue début février prochain dans la ville d'Istanbul, où le Real Madrid espère que son attaquant brésilien aura retrouvé l'intégralité de sa condition physique et sera en mesure de participer normalement.

Dans la capitale espagnole, la prudence continue de dominer la position du club, malgré l'amélioration manifeste de l'état du joueur et sa progression graduelle dans son programme de rééducation.

Le Real Madrid préfère ne pas prendre le risque d'un retour de Rodrygo avant qu'il ne soit pleinement prêt, d'autant que l'objectif principal est de garantir sa récupération complète et d'éviter toute nouvelle rechute susceptible de retarder plus longtemps son retour sur les terrains.

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