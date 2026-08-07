Manchester City a identifié le remplaçant idéal pour compenser le départ imminent de sa star Rodri, qui se rapproche fortement de renforcer les rangs du Barça, cet été.

Le journaliste spécialisé Gianluca Di Marzio a expliqué, sur son site officiel, que Manchester City vise à s'attacher les services de l'Argentin Enzo Fernández, la star de Chelsea, pour succéder à Rodri du côté de l'Etihad.

Di Marzio a déclaré : « Enzo Maresca, l'entraîneur de City, ne veut qu'Enzo, car les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Chelsea, et il existe une forte alchimie entre eux. »

Il a ajouté : « Si l'estime de Maresca pour le joueur argentin ne fait aucun doute, il reste incertain qu'il soit possible d'ouvrir des négociations avec Chelsea. »

Il a souligné que Chelsea considère Enzo comme un joueur central et une partie importante de son nouveau projet technique sous la direction de Xabi Alonso, et que l'évaluation du club londonien pour sa star argentine est extrêmement élevée.

L'expert du mercato a conclu : « La possibilité de conclure un éventuel transfert avec Manchester City reste à explorer, mais Maresca rêve de recruter Enzo. »

Enzo Fernández, âgé de 25 ans, est lié à Chelsea par un contrat courant jusqu'à l'été 2032.