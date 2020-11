Le retour raté de Neymar enfin expliqué

Javier Bordas, ancien directeur technique du Barça, balance tout dans Mundo Deportivo. Il évoque le retour manqué de Neymar.

Un entretien qui n'a pas fini de faire du bruit. Après le transfert raté de Kylian Mbappé pour 100M€ et le manque de considération pour Erling Haaland, le Barça a aussi manqué le retour de Neymar.

Javier Bordas, ancien dirigeant Blaugrana, revient sur cette affaire dans les colonnes du quotidien sportif Mundo Deportivo.

Ainsi, à l'été 2009, Bordas se rend à Paris avec Oscar Grau et Erica Abidal avec pôur missiond e faire revenir Neymar au Barça.

« C’était très sérieux. J’y suis allé personnellement et nous souhaitions qu’il vienne. On a essayé toutes les combinaisons possibles et nous étions très proches de conclure. Le PSG nous a fait une offre alors qu’il n’en a jamais fait pour Verratti, Marquinhos ou Thiago Silva. Ce n’est pas un club qui vend. », raconte Bordas.

"Nous étions si proches que Neymar pensait qu’il allait revenir. Et moi aussi. Il y avait une différence sur les montants entre les deux parties, et son père était prêt à payer. Mais finalement les deux clubs n’ont pas trouvé d’accord pour finaliser l’opération. Nous étions vraiment proches de le faire revenir. C’était notre idée. » Un transfert qui aurait pu s'avérer retentissant et changer l'historie des deux clubs.