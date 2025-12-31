Le retour de Messi "essentiel", pour le Barça

Ciria affrontera le président actuel, Joan Laporta, lors des élections de 2026 et a admis qu'il ferait tout son possible pour faire revenir la star argentine au Camp Nou. Messi a quitté le FC Barcelone en larmes à la fin de son contrat en 2021 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il évolue désormais en MLS avec l'Inter Miami.

Le FC Barcelone n'est pas parvenu à conserver Messi. Les difficultés financières persistantes du club l'ont empêché de prolonger le contrat de Messi. Le club a invoqué des obstacles financiers et structurels liés à la réglementation de la Liga pour justifier le départ de l'attaquant.

Le joueur de 38 ans a remporté deux titres de Ligue 1 avec le PSG avant de rejoindre l'Inter Miami en 2023. Messi a signé un contrat initial de deux ans et demi avec les Hérons, qu'il a prolongé en octobre jusqu'en 2028.

Messi a joué un rôle déterminant dans la victoire de Miami en MLS Cup lors de la saison 2025. Le champion du monde 2022 a également été élu MVP de la ligue pour la deuxième année consécutive. Avec la prolongation de son séjour aux États-Unis, un retour à Barcelone dans l'immédiat semble improbable.

Le président du FC Barcelone, Laporta, a admis qu'un retour de Messi au club était « irréaliste », mais a déclaré vouloir organiser un match hommage au meilleur buteur de l'histoire du club. « Il me semble inapproprié de spéculer sur un sujet irréaliste et injuste », a déclaré Laporta à Catalunya Radio le mois dernier.

Concernant un éventuel match hommage une fois les rénovations du Camp Nou terminées, l'entraîneur de 63 ans a ajouté : « Il serait juste qu'il reçoive le plus bel hommage au monde, et ce serait formidable de le vivre ici, devant 105 000 supporters. »

Le rival de Laporta, Ciria, dont la campagne se nomme « Mouvement 42 », insiste sur le fait qu'il est essentiel que Messi revienne à Barcelone, d'une manière ou d'une autre, alors que les Blaugrana continuent de faire face à de graves difficultés financières. Économiste de formation, Ciria se considère comme le candidat idéal pour résoudre les problèmes financiers du club.