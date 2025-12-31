FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP
Hocine Harzoune

Le retour de Messi "essentiel", pour le Barça

Le candidat à la présidence du FC Barcelone, Marc Ciria, est « certain que Lionel Messi souhaite revenir » au sein du club catalan.

Ciria affrontera le président actuel, Joan Laporta, lors des élections de 2026 et a admis qu'il ferait tout son possible pour faire revenir la star argentine au Camp Nou. Messi a quitté le FC Barcelone en larmes à la fin de son contrat en 2021 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il évolue désormais en MLS avec l'Inter Miami.

Le FC Barcelone n'est pas parvenu à conserver Messi. Les difficultés financières persistantes du club l'ont empêché de prolonger le contrat de Messi. Le club a invoqué des obstacles financiers et structurels liés à la réglementation de la Liga pour justifier le départ de l'attaquant.

Le joueur de 38 ans a remporté deux titres de Ligue 1 avec le PSG avant de rejoindre l'Inter Miami en 2023. Messi a signé un contrat initial de deux ans et demi avec les Hérons, qu'il a prolongé en octobre jusqu'en 2028.

Messi a joué un rôle déterminant dans la victoire de Miami en MLS Cup lors de la saison 2025. Le champion du monde 2022 a également été élu MVP de la ligue pour la deuxième année consécutive. Avec la prolongation de son séjour aux États-Unis, un retour à Barcelone dans l'immédiat semble improbable.

Le président du FC Barcelone, Laporta, a admis qu'un retour de Messi au club était « irréaliste », mais a déclaré vouloir organiser un match hommage au meilleur buteur de l'histoire du club. « Il me semble inapproprié de spéculer sur un sujet irréaliste et injuste », a déclaré Laporta à Catalunya Radio le mois dernier.

LaLiga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR

Concernant un éventuel match hommage une fois les rénovations du Camp Nou terminées, l'entraîneur de 63 ans a ajouté : « Il serait juste qu'il reçoive le plus bel hommage au monde, et ce serait formidable de le vivre ici, devant 105 000 supporters. »

Le rival de Laporta, Ciria, dont la campagne se nomme « Mouvement 42 », insiste sur le fait qu'il est essentiel que Messi revienne à Barcelone, d'une manière ou d'une autre, alors que les Blaugrana continuent de faire face à de graves difficultés financières. Économiste de formation, Ciria se considère comme le candidat idéal pour résoudre les problèmes financiers du club.

Publicité

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0