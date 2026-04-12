Le retour de Kroos au Real Madrid… Où en est le dossier ?

Selon la presse, le Real Madrid envisagerait sérieusement de faire revenir l’ancienne star allemande Toni Kroos au sein du club, cette fois-ci au sein de l’équipe dirigeante et de la structure sportive.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, ce dossier est toujours à l’étude en interne, mais aucune offre officielle n’a encore été transmise au champion allemand.

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Selon le quotidien espagnol AS, le retour du milieu allemand serait programmé pour le début de la saison prochaine. La direction estime en effet que la contribution de l’ancienne star au travail quotidien, au sein du centre sportif de Valdebebas et au sein du club en général, favorisera la croissance de l’institution, quel que soit le rôle qui lui sera confié si un accord définitif est trouvé.

Les adieux de Kroos restent gravés dans les mémoires des Madrilènes : son image après son dernier match au « Bernabéu » est encore vive, certains supporters ayant versé une larme à son départ. Six jours plus tard, il concluait sa carrière sur le terrain en remportant son sixième titre en Ligue des champions, en 2024, offrant ainsi une conclusion parfaite à sa carrière professionnelle.