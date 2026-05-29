Le retour de Christian Eriksen à l’Ajax semble soudainement beaucoup plus probable

Selon BILD, Christian Eriksen quittera le VfL Wolfsburg dès cet été. Le grand quotidien allemand cite l’Ajax comme unique club intéressé.

Lundi, le club a été battu par le SC Paderborn lors des barrages et a donc été relégué après vingt-neuf ans dans l’élite. Une hémorragie de joueurs semble inévitable.

Le milieu de terrain danois de 34 ans, arrivé il y a un an et capitaine cette saison, chercherait désormais un nouveau défi.

Pour l’instant, aucune autre écurie ne s’est manifestée : BILD évoque uniquement l’Ajax. La piste est donc ouverte, mais la concreteur de ce intérêt reste à confirmer. Le milieu de terrain est encore sous contrat en Allemagne pour un an.

Le joueur a d’ailleurs confirmé, lors d’un événement organisé par Ajax Life en début de mois, qu’il était ouvert à un retour à Amsterdam : « Oui, je veux vraiment revenir. »

Depuis, le club ajacide n’a plus été associé à Eriksen, mais bien à son coéquipier Lovro Majer. Le Croate de 28 ans est encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028, mais il quittera également Wolfsburg.

Selon la presse croate, le club ajacide suit effectivement le joueur, mais le dossier n’a pas évolué depuis.