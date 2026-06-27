Le remplacement de Salem Al-Dosari… Donis a-t-il répondu aux attentes des supporters ?

Le sélectionneur grec Georgios Donis a effectué un choix stratégique en retirant le capitaine Salem Al-Dossari lors de la rencontre face au Cap-Vert, une première pour le joueur phare de l’équipe saoudienne dans cette Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens, qui n’ont récolté qu’un point en deux matchs, doivent absolument s’imposer lors de cette troisième et dernière journée pour entretenir leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale.

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Salem Al-Dossari avait été vivement critiqué après les rencontres face à l’Uruguay et l’Espagne en raison d’une baisse notable de son niveau technique et physique, tandis que Donis avait également été pointé du doigt pour avoir maintenu son capitaine sur la pelouse sans le remplacer, malgré un rendement bien en deçà de ses standards.

À la 66^e minute du match contre le Cap-Vert, le technicien hellène a finalement sorti son capitaine, auteur d’une nouvelle performance terne, pour lancer Mohammed Abou Al-Shamat et redonner du punch à l’attaque saoudienne.

Cette décision interroge : l’entraîneur a-t-il enfin tenu compte des critiques reçues lors des deux premières rencontres, où il avait maintenu Al-Dossari sur la pelouse malgré son niveau en berne, ou ce changement était-il simplement dicté par les besoins du match à un moment clé ?