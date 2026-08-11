Scènes bizarres lors de NEC - Olympiakos mardi soir. Emre Mor a dû entrer en jeu au milieu de la première période pour le club de Nimègue, mais ce changement a pris plusieurs minutes de retard pour une raison pour le moins particulière.

À la 27e minute, le sort s’est acharné sur Sami Ouaissa, qui semblait s’être froissé un muscle de la cuisse un peu plus tôt. Dick Schreuder a été contraint d’effectuer un changement et a envoyé Mor sur le terrain.

Le remplacement devait avoir lieu immédiatement, mais a pris un peu de retard. On a en effet pu voir un membre du staff de NEC s’occuper de l’oreille de Mor, vraisemblablement à cause d’une boucle d’oreille. Celle-ci ne voulait toutefois pas s’enlever facilement.

« Il doit encore enlever une boucle d’oreille avant de pouvoir entrer », a également fait remarquer le commentateur de Ziggo Sport, Wytse van der Goot. « Ou alors il faut recouvrir quelque chose. Ce ne peut quand même pas être une surprise qu’il n’ait pas le droit de jouer avec ça. »

« Oui, ses affaires ne sont pas en ordre », a poursuivi Van der Goot, tandis qu’un Schreuder furieux apparaissait lui aussi à l’image en train de crier. À cause des problèmes de Mor, NEC a joué pendant plusieurs minutes à dix.

« Peut-être qu’il l’a déjà portée auparavant et que l’arbitrage italien est plus strict là-dessus ? Aucune idée », a ajouté un Van der Goot toujours aussi stupéfait. « C’est quand même incroyable. On n’a pas fini d’en parler. »

Cinq minutes plus tard, NEC a d’ailleurs subi un nouveau coup dur, puisque Philippe Sandler a lui aussi dû quitter le terrain. Brayann Pereira l’a remplacé.