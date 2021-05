Le remplaçant de Zidane au Real déjà connu ?

Un favori se détache parmi les remplaçants de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Avec le départ de Zinedine Zidane confirmé au sein du club, le Real Madrid a déjà commencé à travailler pour le remplacer.

Ce ne sera pas facile, compte tenu de l'énorme présence de Zidane au club, mais Los Blancos sont déjà en mouvement. À l'heure actuelle, comme l'indique la presse espagnole, Raul Gonzalez est le premier choix pour diriger l'équipe la saison prochaine.

Massimiliano Allegri et Joachim Low sont les autres options, mais Raul est le principal candidat. Il est considéré comme le remplaçant naturel, afin de poursuivre le travail du Français, et il apporterait son caractère et son rythme de travail avec lui.

Raul est prêt - il l'a prouvé avec le Real Castilla - et il comprend cette équipe et ce club mieux que quiconque.

Comme il est logique, il n'est pas le seul nom à avoir été proposé lors des réunions du conseil d'administration, mais il est le favori de presque tous les administrateurs du Real Madrid.

Débutant son parcours chez Al Sadd alors qu'il suivait des cours d'entraîneur, il a rejoint la formation d'entraîneurs du Real Madrid avec les équipes de jeunes en 2018 et n'a cessé de se renforcer.

L'été dernier, Raul a remporté un premier trophée historique de l'UEFA Youth League pour le club, et maintenant il mène Castilla dans une poussée pour remporter une promotion dans la division Segunda.

Son travail acharné sur le terrain lui a valu des applaudissements sur le terrain et il a maintenu ces valeurs en tant qu'entraîneur. Le succès que Raula également attiré l'attention d'autres clubs européens, avec Schalke, où il a déjà joué, après l'avoir appelé à la mi-saison, et l'Eintracht Frankfurt notamment.