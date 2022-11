Le remplaçant de Xavi connu ! Un choix surprenant...

La planification n'a pas été un point fort du FC Barcelone ces dernières saisons, mais les Blaugrana semblent peu à peu se préparer à pour l'avenir.

Plusieurs jeunes ont été liés par des contrats à long terme et l'année prochaine, Barcelone déménagera à l'Estadi Lluis Companys, alors que le Camp Nou sera rénové.

Selon Sport, le club est également à la recherche d'un futur entraîneur. L'un des entraîneurs suivis est Mikel Arteta, d'Arsenal. L'entraîneur basque est passé par l'académie du FC Barcelone en tant que joueur avant d'être prêté au Paris Saint-Germain, puis aux Rangers pour un contrat permanent.

En outre, Arteta a fait ses classes sous la direction de Pep Guardiola à Manchester City avant de prendre la direction d'Arsenal. Guardiola est la référence à Barcelone.

Actuellement, le message qui émane de Barcelone est que la confiance en Xavi Hernandez est totale et qu'il n'y a aucune intention de faire des changements.

Si le FC Barcelone devait terminer la saison sans trophée et avec un retard important sur le Real Madrid, cela pourrait changer les choses. Le travail impressionnant d'Arteta n'est pas passé inaperçu et en plus, il partage une bonne relation avec le directeur du football Mateu Alemany et le directeur sportif Jordi Cruyff.