Le remplaçant de Sofiane Benjeddida arrive au Maroc

Le Maghreb de Fès s'est rapproché du renforcement de son effectif avec sa première recrue étrangère lors de l'actuel mercato estival, après l'arrivée au Maroc de l'attaquant sud-africain Tshegofatso John Mabaso, en vue de finaliser son transfert au club, une démarche qui vise à renforcer le secteur offensif en préparation de la nouvelle saison.

Le site marocain "Sport7" a rapporté que l'attaquant sud-africain Tshegofatso John Mabaso est arrivé au Maroc afin de finaliser les formalités de son transfert au Maghreb de Fès, après de longues négociations menées avec les responsables du champion du Maroc.

Les responsables du Maghreb de Fès attendent l'arrivée du joueur afin d'apporter les dernières touches à l'opération, en vue de l'annonce officielle de son recrutement, ce qui ferait de lui le premier joueur étranger à rejoindre les rangs de l'équipe lors de l'actuel mercato estival.

Le site marocain a ajouté que Mabaso, âgé de 29 ans, passera la visite médicale avant de signer officiellement les contrats, afin de compenser le départ de l'attaquant marocain Soufiane Bennejdiddine, récemment transféré à Al Ahly.

Le recrutement de l'attaquant sud-africain s'inscrit dans le plan de la direction du Maghreb de Fès visant à reconstruire l'équipe, notamment après le départ de plusieurs joueurs étrangers, en tête desquels le Mauritanien Aïssa Mbarek et le Botswanais Kabelo Seakanyeng.

Tshegofatso John Mabaso est considéré comme l'un des principaux attaquants du championnat sud-africain, après avoir affiché des prestations remarquées avec Stellenbosch la saison dernière et disputé avec ce club la Coupe de la Confédération africaine.

L'attaquant sud-africain a également défendu par le passé les couleurs des Orlando Pirates, ce qui lui confère une expérience continentale et nationale susceptible de constituer un renfort de poids pour le Maghreb de Fès la saison prochaine.