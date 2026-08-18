Besiktas n'a pas encore refermé la porte du mercato estival. Après l'échec du club turc dans le dossier Mohamed Salah, il s'est mis en quête d'un remplaçant capable de combler cette opération avortée, le capitaine de la sélection égyptienne ayant rejoint Trabzonspor.

Le nom de Brahim Diaz, la star du Real Madrid, est apparu parmi les options envisagées par Besiktas, alors que le club turc suit la situation de l'ailier marocain et la possibilité de son départ du « Santiago Bernabéu » cet été.

Selon le journal turc Hürriyet, citant le site espagnol Fichajes, Besiktas s'est renseigné sur la situation de Diaz, qui pourrait rejoindre le Milan AC, désireux de le récupérer après sa précédente expérience réussie avec lui.

Diaz peut évoluer comme ailier ou au poste de meneur de jeu, une polyvalence qui le rend adapté au plan de Besiktas, d'autant plus que le club cherche un joueur lui offrant de multiples solutions offensives.

Les doutes se sont multipliés autour de l'avenir de Diaz au Real Madrid en raison de la concurrence accrue en attaque, après l'augmentation des options à la disposition de l'entraîneur José Mourinho, avec la présence de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et de la nouvelle recrue Yan Diomandé.

Cela pourrait pousser le joueur marocain à étudier les offres de départ à la recherche d'un plus grand temps de jeu. Diaz possède une expérience passée avec le Milan AC, au cours de laquelle il a disputé 124 matchs entre 2020 et 2023, inscrivant 18 buts et délivrant 15 passes décisives.

Il a également livré une performance remarquée avec la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2026, après avoir participé à cinq matchs et délivré quatre passes décisives, ce qui l'a placé en tête des passeurs africains dans l'histoire du Mondial.

Malgré l'association du nom de Besiktas à Diaz, le club turc n'a pas encore présenté d'offre officielle, tout en surveillant l'évolution de la situation du joueur avec le Real Madrid avant de faire un nouveau pas, selon la même source.

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