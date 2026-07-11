Le remplaçant de Kwansa… La composition officielle des équipes d'Angleterre et de Norvège

Thomas Tuchel, sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a officialisé le onze de départ qui affrontera la Norvège samedi soir en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les « Trois Lions » ont validé leur billet pour le dernier carré après une victoire 3-2 face au Mexique, tandis que la Norvège a surpris le Brésil 2-0.

Pour pallier l’absence de Jarell Quansah, expulsé face au Mexique, Tuchel aligne John Stones dans le onze de départ.

La composition de l’Angleterre est la suivante :

Gardien : Jordan Pickford

Défense : Ezri Konsa, Nico Aurélie, Mark Joyhi, John Stones

Milieu de terrain : Declan Rice, Jude Bellingham, Elliott Anderson

Attaque : Anthony Gordon, Nonny Madueke, Harry Kane

Côté norvégien, le onze aligné était le suivant :

Gardien : Orian Niland

Défense : Christopher Ayre, David Müller-Wolf, Julian Ryrson, Torbjørn Lisaker Hegheim

Milieu de terrain : Sander Berge, Martin Ødegaard, Patrick Berg

Attaque : Erling Haaland, Alexander Sørloth, Andreas Schjelderup