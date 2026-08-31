Le remplaçant d'Alvarez est arrivé : l'Atlético Madrid va-t-il libérer l'Argentin ?

L'Atlético Madrid s'est rapproché de la conclusion du transfert du Canadien Jonathan David, attaquant de la Juventus, durant les dernières heures du marché des transferts estival, dans une démarche visant à renforcer la ligne offensive de l'équipe dirigée par Diego Simeone.

Selon Fabrizio Romano, les deux clubs sont parvenus à un accord concernant le transfert de David à l'Atlético sous forme de prêt avec option d'achat, tandis que l'attaquant canadien a déjà donné son accord pour ce transfert et s'est montré disposé à vivre une nouvelle expérience en Liga.

David avait rejoint la Juventus l'été dernier lors d'un transfert libre après la fin de son contrat avec Lille, mais il n'a pas offert le niveau attendu durant sa première saison en Serie A, après avoir inscrit 8 buts dans l'ensemble des compétitions selon les derniers rapports.

La démarche de l'Atlético s'inscrit dans le cadre de la recherche par Simeone d'un attaquant supplémentaire pour renforcer ses options offensives, notamment avec la persistance de l'incertitude entourant l'avenir de l'Argentin Julián Álvarez, associé à un intérêt du Barça.

David figurait en tête de la liste des priorités de l'Atlético pour renforcer l'attaque, le club souhaitant conclure l'affaire à moindre coût.

Le transfert prévoit que l'Atlético prenne en charge une partie du salaire du joueur, son salaire élevé étant partagé entre les deux clubs, afin de faciliter la finalisation du transfert avant la fermeture du marché.