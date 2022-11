Le Real Madrid arrogant ? Des joueurs de Liga se lâchent

Le Real Madrid s'est retrouvé dans une sorte de guerre des mots ces dernières semaines.

Les Blancos ont le sentiment d'être injustement visés par les autres équipes et de ne pas être suffisamment protégés par les arbitres ces dernières semaines. Cela a conduit à un certain nombre de plaintes de la part de Thibaut Courtois, Vinicius Junior et Rodrygo Goes.

Cependant, d'autres joueurs deLiga se sont exprimés contre le Real Madrid et ses joueurs, se plaignant de leur comportement non professionnel sur le terrain.

Dans un entretien accordé à Marca, Sergio Camello, l'attaquant du Rayo Vallecano, fait partie de la seule équipe à avoir pris le dessus sur le Real Madrid en Espagne cette saison. Il explique ce qui fait la différence.

"Nous avons une équipe qui fonctionne bien en dehors du terrain parce que nous sommes amis et si tu dois te casser la tête pour quelqu'un, tu le fais. Nous l'avons montré au Camp Nou, au Metropolitano et contre le Real Madrid."

L'attaquant de l'Atletico Madrid, en prêt, apprécie son séjour à Vallecas, tout comme l'ensemble des supporters. Jusqu'à présent, le Rayo est invaincu contre les trois grands, avec 5 points en trois rencontres.

Camello est le dernier en date à parler en termes désobligeants du Real Madrid et de son attitude. "Ils nous ont aussi rendus fous. Quand vous êtes un grand joueur, vous pouvez soit avoir l'attitude de Falcao, soit être l'objet de moqueries. Nous jouons très bien au football, mais quand nous devons nous casser la figure, nous le faisons. Au final, le jeu se joue plus sans le ballon qu'avec. Ils nous ont dit des commentaires comme 'je suis le meilleur' ou ils ont rigolé... ils ne sont pas meilleurs pour ça. "