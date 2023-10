Le régime secret de Jude Bellingham dévoilé

Le secret de Jude Bellingham pour un départ en fanfare au Real Madrid pourrait être son plat préféré, incroyablement anglais.

L'international anglais a quitté le Borussia Dortmund cet été pour rejoindre le Santiago Bernabeu pour une somme estimée à 103 millions d'euros (88 millions de livres sterling/110 millions de dollars). Depuis qu'il a rejoint ses nouveaux coéquipiers, Bellingham a fait feu de tout bois en inscrivant 10 buts en autant de matches et en étant passeur décisif à trois reprises. Il a reçu le titre de Joueur du mois pour la deuxième fois consécutive pour sa forme incroyable dans le secteur offensif et est déjà le garçon aux yeux bleus des fidèles des Blancos.

Derrière cette ascension fulgurante, il y a la discipline et un régime alimentaire strict. Selon The Athletic, Bellingham a d'abord été affecté à l'hôtel Eurostars Madrid Tower avant d'emménager avec ses parents dans une résidence de luxe. Son régime alimentaire est soigneusement adapté à ses besoins, mais certains jours, il a la possibilité de manger ses fèves au lard et ses œufs préférés, un repas typiquement anglais.

Cependant, il lui arrive de sortir dîner avec Vinicius Jr ou Eder Militao et quelques autres joueurs qui lui sont proches. En fait, il semblerait que sa première sortie ait eu lieu avec Brahim Diaz et Arda Guler au restaurant populaire De Maria.

Bellingham sera de retour en action lorsque le Real Madrid affrontera Séville samedi en Liga.